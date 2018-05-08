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الثلاثاء 08/مايو/2018 - 09:10 ص

"مستثمرى دمياط": "أهلا رمضان" بأسعار مخفضة طوال الشهر

المهندس أسامة حفيلة،
المهندس أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمرى
dostor.org/2161193

كشف المهندس أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمرى مدينة دمياط، عن مفاجأة الجمعية لأهالى مدينة دمياط خلال شهر رمضان المبارك، وتتمثل فى إقامة معرض دائم لكافة السلع الغذائية تباع بأسعار أقل من السوق بنسبة كبيرة طوال الشهر المبارك.

وأوضح حفيلة، فى بيان للجمعية اليوم الثلاثاء، أن المعرض سوف يتم افتتاحه مطلع الأسبوع المقبل وتحت رعاية المهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، ومن المقرر أن تشارك فى المعرض الدائم نحو 25 شركة متخصصة فى إنتاج المواد الغذائية من أعضاء الجمعية، وتم الاتفاق معهم على أن يكون البيع للجمهور بسعر المصنع مباشرة.

وأوضح رئيس جمعية مستثمرى دمياط أن فكرة إقامة المعرض جاءت تنفيذا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيىسى لرجال الأعمال، لتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تناسب الظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى ومستوى دخل المصريين.

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