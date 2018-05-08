القاهرة : الثلاثاء 08 مايو 2018
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الثلاثاء 08/مايو/2018 - 09:10 ص

اليوم.. "المحافظين" ينظم ملتقى توظيفي بمشاركة 40 شركة

حزب المحافظين،
حزب المحافظين،
عائشة حسن
dostor.org/2161190

ينظم حزب المحافظين، اليوم الثلاثاء، ثانى ملتقى توظيفى بمشاركة 40 شركة من قطاعات متنوعة لتوفير 7000 فرصة عمل حقيقية وبمرتبات مجزية، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وذلك استكمالا لما بدأه الحزب لتشجيع الاستثمار وإتاحة فرص عمل عادلة ولائقة للشباب.

يقام الملتقى التوظيفى بمنطقة الزاوية الحمراء - شارع منشية الجمل - بجوار موقف أتوبيس الزاوية الحمراء، وذلك بالتعاون مع النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، برعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد، تحت عنوان "إبدأ"، ويشمل الملتقى جميع التخصصات للشباب من سن 18 حتى 50 سنه بمؤهل وبدون.

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