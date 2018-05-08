برلماني يطالب بإدراج "الأستروكس" ضمن جدول المواد المخدرة

تقدم النائب سعد بدير، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، خلال الجلسة العامة أمس، للموافقة على إدراج مادة الاستروكس المخدرة ضمن جدول المواد المخدرة.



ولفت بدير فى اقتراحه إلى أن الهدف من طلبه هو أن مادة الاستروكس تمثل خطرا حقيقيا على المواطنين، وخاصة طائفة الشباب التى أصبحت تميل إلى العنف، وإلى ارتكاب الجرائم المميتة فى الآونة الأخيرة، حتى أصبحنا نسمع يوميا عن زيادة عدد الجرائم المرتكبة بسبب هذه المادة.



وأكد بدري أن "عند محاكمة مرتكب الجريمة لا نستطيع عزله عن المجتمع بالحبس ولكن يتم الإفراج عنه بحجة عدم إدراج مادة الاستروكس فى جدول المواد المخدة".