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الثلاثاء 08/مايو/2018 - 09:06 ص

حملة مداهمات كبيرة على عصابات تهريب البشر في ألمانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2161186

ألقت الشرطة في هامبورج القبض على ثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 30 و43 عاما.

واستمرت حملة المداهمات والتفتيش في هامبورج وبريمن حتى صباح اليوم، حيث بدأت الشرطة الاتحادية الألمانية منذ مساء أمس الاثنين حملة مداهمات كبيرة على عصابات تهريب البشر شملت تفتيش منازل ومكاتب في شمال ووسط ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة في مدينة بيرنا اليوم الثلاثاء إن الحملة تأتي على خلفية الاشتباه في تشكيل عصابات لتهريب الأجانب إلى داخل البلاد.

وبحسب البيانات، شملت الحملة مدن هامبورج وبريمن ومنطقة ألتمارك.

وشارك في الحملة التي هدفت إلى تنفيذ 21 أمر تفتيش نحو 800 شرطي.

وتشتبه السلطات في أن بعض المشتبه بهم على صلة بعناصر يمينية متطرفة في ألتمارك ينتمون إلى حركة تعرف باسم "مواطني الرايخ" أو "مواطني الإمبراطورية الألمانية".

يشار إلى أن أتباع هذه الحركة لا يعترفون بجمهورية ألمانيا الاتحادية كدولة، ويزعمون أن الرايخ الألماني لا يزال قائما حتى اليوم.

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