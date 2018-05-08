"بيمكو": ارتفاع أسعار النفط عقبة أمام الاقتصاد الأمريكي

قالت شركة "بيمكو" للاستثمارات العالمية إن ارتفاع أسعار النفط لا تزال العائق أمام نمو الاقتصاد الأمريكي، على الرغم من ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الأخيرة.



وتخطت أسعار الخام الأمريكي مستوى 70 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014، عند تسوية تعاملات اليوم.



وأوضح محللون في الشركة، عبر مدونة نشرت على موقع "بيمكو" الإلكتروني اليوم الإثنين، أن زيادة الاستثمارات من قبل منتجي النفط الأمريكيين والتي من المتوقع أن تصاحب ارتفاع أسعار الخام ستكون محدودة على الأرجح.



وأرجع المحللون الاستثمارات المحدودة إلى نقص العمالة وكذلك معدات الحفر وسعة خطوط الأنابيب، إضافة إلى تعريفات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصلب والألومنيوم، الأمر الذي قد يجعل معدات الحفر الجديدة أكثر تكلفة.



