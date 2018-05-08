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الثلاثاء 08/مايو/2018 - 09:02 ص

ارتفاع أرباح «دويتشه بوست دى.إتش.إل جروب» الألمانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2161183

أعلنت مجموعة «دويتشه بوست دي.إتش.إل جروب» الألمانية للخدمات البريدية، اليوم الثلاثاء، تراجع صافي أرباحها المجمعة للربع الأول من العام الحالي إلى 600 مليون يورو، مقابل 633 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت أرباح السهم الواحد 0.48 يورو مقابل 0.51 يورو خلال الربع الأول من العام الماضي.

في الوقت نفسه ارتفعت أرباح تشغيل الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2.3% سنويا إلى 905 ملايين يورو.

وأشارت الشركة إلى أن أرباح التشغيل تتضمن التأثير الإيجابي للتحول إلى النظام المحاسبي المعروف باس "آي.إف.آر.إس16" والذي أدى إلى ارتفاع قيمة الأرباح بمقدار 44 مليون يورو.

كما تضمنت أرباح التشغيل تأثيرا إيجابيا بقيمة 108 ملايين يورو بعد إعادة تقييم صندوق التقاعد.

وبلغت إيرادات الشركة الألمانية خلال الربع الأول من العام الحالي 14.7 مليار يورو، وهو تقريبا نفس مستوى الفترة نفسها من العام الماضي وكانت 14.9 مليار يورو، حيث أشارت الشركة إلى أن التراجع الطفيف في الإيرادات يعود بشكل أساسي إلى التأثير السلبي لارتفاع قيمة اليورو أمام الدولار، وبيع شركة ويليامز ليا تاج" التابعة لها.

وتتوقع «دويتشه بوست دي.إتش.إل» تحقيق أرباح تشغيل قدرها 4.15 مليار يورو خلال العام المالي الحالي ككل.

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