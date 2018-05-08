انطلاق فعاليات المؤتمر العالمى للمجتمعات المسلمة فى أبوظبى

انطلقت في أبوظبى، صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر العالمى للمجتمعات المسلمة تحت عنوان «مستقبل الوجود الإسلامى في المجتمعات غير المسلمة.. الفرص والتحديات»، ويستمر يومين بمشاركة وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية والمفتين من مصر وعدة دول إسلامية وعربية وممثلى الجاليات والتجمعات الإسلامية فى العالم.



ويشارك في فعاليات المؤتمر الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح بدولة الإمارات العربية المتحدة وراعى المؤتمر.



ويهدف المؤتمر إلى تفعيل دور الدبلوماسية الدينية لمواجهة العنف والكراهية وفض النزاعات والحروب وتعزيز التعاون الدولى لتفعل المواثيق الدولية الخاصة بالمجتمعات المسلمة لتحقيق الأمن العالمى، كما يهدف إلى التنسيق لجهود الدول والمنظمات لتأطير الوجود الإسلامى خارج العالم الإسلامى، وتشجيع المسلمين في المجتمعات غير المسلمة على الانخراط في مجتمعاتهم وتضييق الهوة الثقافية بين المنظومتين الغربية والإسلامية.



كما يناقش المؤتمر، من خلال عدة أبحاث ومناقشات، وضع المجتمعات المسلمة في الدول غير المسلمة، وفقه الضرورة والمواطنة ودور ظاهرتى الإسلاموفوبيا والتطرف الدينى فى تقويض جهود دمج غير المسلمين في مجتمعهم، وكذلك التعددية الثقافية للجاليات الإسلامية والنظام العالمى الجديد ومستقبل المسلمين فى ديار غير المسلمين.