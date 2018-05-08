القاهرة : الثلاثاء 08 مايو 2018
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الكرازة
الثلاثاء 08/مايو/2018 - 08:13 ص

قيادات كنسية يشاركون فى صلوات عشية عيد مارمرمرقس بالإسكندرية

البابا تواضروس الثاني،
البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية
تريزة شنودة_ماريان رسمى
dostor.org/2161161

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عشية عيد استشهاد القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وقام بتطييب رفات القديس مارمرقس بالحنوط والأطياب.

وألقى البابا عظة عن القديس مرقس الرسول صاحب الرؤية في الخدمة.

شارك في الصلاة الأنبا كيرلس آڤا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مار مينا بمريوط، والأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والمشرف على خدمة الشباب بالإسكندرية، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، وعدد كبير من كهنة الإسكندرية.

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