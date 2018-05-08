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الثلاثاء 08/مايو/2018 - 08:02 ص

اليوم.. استكمال محاكمة 170 متهمًا بتصوير قاعدة بلبيس الجوية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
متابعات
dostor.org/2161160

تنظر المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 170 متهمًا في القضية رقم 247 لسنة 2016، المعروفة إعلاميا بـتصوير قاعدة بلبيس الجوية.

وتضمن أمر الإحالة حصول المتهمين بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، من خلال التقاط صور، بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير، لقاعدة بلبيس الجوية تمهيدا لاستهدافها.

كما كشفت الأوراق وضع المتهمين عبوة ناسفة بجوار قصر القبة، وواجهت النيابة المتهمين خلال التحقيقات بالاتهامات، ومن بينها اعتناق أفكار تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته بدعوى أنه يعمل بقانون وضعي وهو الدستور، وتكفير كل من يعمل بهذا القانون ويؤيده، بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهم: رصد عدد من الأكمنة الشرطية والمنشآت الحيوية، والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقى تدريبات على يد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء واستهداف قوات الأمن.

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