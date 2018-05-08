القاهرة : الثلاثاء 08 مايو 2018
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مصر
الثلاثاء 08/مايو/2018 - 07:55 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأرصاد: طقس اليوم
dostor.org/2161158

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل شمالًا حتى الوجه البحرى والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وأشار الخبراء إلى أن من المتوقع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية قد تمتد إلى بعض المناطق من الوجه البحرى، وتنشط الرياح أغلبها شمالية غربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، كما تنشط على البحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 18 29
وسط الدلتا 17 29
الإسكندرية 18 24
بلطيم 18 26
مطروح 17 23
السلوم 14 24
سيوة 16 33
بورسعيد 18 27
دمياط 18 26
العريش 17 27
رفح 17 26
الإسماعيلية 17 30
السويس 17 30
رأس سدر 17 27
نخل 14 27
نويبع 17 26
طابا 15 26
كاترين 10 25
الطور 20 29
شرم الشيخ 24 35
الغردقة 24 34
مرسى علم 23 33
الفيوم 20 31
بنى سويف 20 31
المنيا 17 32
أسيوط 17 32
سوهاج 18 33
قنا 18 34
الأقصر 19 35
أسوان 20 35
أبوسمبل 22 35
الوادى الجديد 13 35
شلاتين 27 31
ابو رماد 27 30
راس حدربة 26 30
حلايب 27 30

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