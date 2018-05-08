اليوم.. فرنسا تحتفل بالذكرى الـ73 لاستسلام ألمانيا النازية وانتصار الحلفاء

تحتفل فرنسا، اليوم الثلاثاء، بالذكرى الـ73 لاستسلام ألمانيا النازية عام 1945، وانتصار الحلفاء؛ حيث من المنتظر كل عام أن يقام احتفال رسمي يترأسه رئيس الجمهورية.



وبحسب جدول أعمال الرئاسة الفرنسية، يبدأ الاحتفال على الساعة الثامنة والنصف صباحا بتوقيت (جرينيتش)؛ حيث سيضع الرئيس إيمانويل ماكرون، إكليلا من الورد على تمثال الرئيس الفرنسي الأسبق شارل دوجول، الذي قاد المقاومة الفرنسية ضد الاحتلال الألماني إبان الحرب العالمية الثانية.



ومن المنتظر أن يتجه الرئيس ماكرون بعدها إلى جادة شان زيليزيه حيث سيقف دقيقة صمت على ضريح الجندي المجهول تحت قوس النصر وسط العاصمة الفرنسية باريس.

