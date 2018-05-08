اليوم.. إطلاق القافلة الطبية الثالثة للعمالة غير المنتظمة بالسويس

تطلق وزارة القوى العاملة، بحضور الوزير محمد سعفان، صباح اليوم الثلاثاء، القافلة الثالثة لإجراء الكشف الطبي وتقديم العلاج، وإجراء العمليات الجراحية مجانا للعمالة غير المنتظمة بالمشروع القومي «محطة تحلية مياه البحر بجبل الجلالة» فى محافظة السويس.



ومن المقرر أن يتم تسجيل 750 عاملا، وذلك من خلال بروتوكول التعاون الموقع مؤخرا بين الوزارة ومؤسسة صناع الخير للتنمية.



كما ستقوم الوزارة أيضا، بتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والهيئة القومية للبريد لتقديم خدمات مالية «صرف مستحقات» للعمالة غير المنتظمة من خلال مكاتب البريد.