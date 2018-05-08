استئناف المحادثات التجارية الأمريكية الصينية الأسبوع المقبل

يتوجه نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي إلى واشنطن (الأسبوع المقبل)؛ لاستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، وتفادي حرب تجارية بين البلدين.



ووفقا لـ "فرانس برس"، اليوم الثلاثاء، فقد قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز الإثنين: إن نائب رئيس الوزراء الصيني سيحضر إلى هنا (واشنطن) الأسبوع المقبل لمواصلة المحادثات مع الفريق الاقتصادي" للإدارة الأمريكية.



وتواجه الصين تهديد رسوم جمركية جديدة قد تفرض اعتبارا من 22 مايو، وتطال حوالى 50 مليار دولار من المنتجات المصدرة إلى الولايات المتحدة.



وتلوح بكين بالرد من خلال فرض ضرائب بقيمة 50 مليار دولار على وارداتها من منتجات أمريكية مثل الصويا والسيارات ولحوم الأبقار وغيرها.