رئيس البرازيل: لا أخاف الاعتقال بعد انتهاء فترة ولايتى

أعلن الرئيس البرازيلي ميشال تامر، أمس الإثنين، أنه لا يخاف من اعتقاله بعد انتهاء فترة ولايته كرئيس للدولة، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الثلاثاء.



وقال تامر لراديو "سي بي إن": "أنا لست خائفا، لا أنا لست خائفا، ولكن ذلك سيكون شنيعا، احترم جدا مكتب المدعى العام، الذي بالمناسبة كنت أحد أنصاره الرئيسيين".



هذا وكانت قد مددت المحكمة البرازيلية في وقت سابق لمدة 60 يوما أخرى التحقيق ضد الرئيس البرازيلي، في قضية فساد في قطاع الموانئ، ويجري الحديث عن مرسوم رئاسي لتغيير نظام إدارة الموانئ، والذي يزعم أنه سيجلب الفائدة لشركة "رودريمار" مقابل الحصول على رشاوي لحزب الحركة الديمقراطية البرازيلية.



كما أنه وفي وقت سابق، أعلن تامر أن تهمة الفساد التي وجهها له المدعي العام بأنها "ضرب من الخيال"، وسط تخبط البلاد في أزمة سياسية متفاقمة في عهد أول رئيس يواجه اتهامات أثناء ممارسة مهامه.