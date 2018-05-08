استقالة أشرس معارضى «ترامب» بعد اتهامه بتعنيف النساء

أعلن المدعي العام لولاية نيويورك إريك شنايدرمان استقالته، أمس الإثنين، بعد ساعات على اتهامه من قبل أربع نساء ربطتهن به علاقة عاطفية أو زمالة مهنية بتعنيفهن جسديا وتهديدهن، حسبما ذكرت «فرانس برس»، اليوم الثلاثاء.



وقال شنايدرمان في بيان: إنه ينفي بشدة هذه الاتهامات التي أورد تفاصيلها تحقيق صحفي نشر، أمس.



وأشار إلى أنها غير مرتبطة مباشرة بعمله لكنها مع ذلك سوف تمنعه من إدارة مكتب (الادعاء العام) في هذه الفترة الحرجة، الأمر الذي اضطره لتقديم استقالته التي ستدخل حيز التنفيذ مساء اليوم.



وتعتبر هذه الاتهامات ضربة مدوية للمدعي العام الديموقراطي الذي يعتبر من أشرس معارضي الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والذي قدّم نفسه والنيابة العامة التي يرأس كداعم لـ «مي تو» (أنا أيضا)، الحركة المناهضة للتحرش الجنسي في الأوساط المهنية والتي ولدت من جراء قضية هارفي واينستين.