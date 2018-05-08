القاهرة : الثلاثاء 08 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:00 م

في تاريخه البرلماني.. لماذا لم يقدم خالد محيي الدين أي استجوابات؟
09:55 م

فيديو.. الباز لـ"المصريين": لا تلتفتوا لأي متنطع يدعو للمصالحة مع الإخوان
08:55 م

ترامب يهنئ بوتين بتنصيبه رئيسًا لروسيا: نأمل أن تتحسن العلاقات
06:21 م

«حليمة» ينتقم من طفل باغتصابه ثم قتله فى «مقابر المعصرة»
06:05 م

التشيّع فى مصر.. عيد وأكلة وجماعة وشتمة
04:51 ص

2556 مسلحًا يغادرون مخيم اليرموك السورى
02:22 ص

كيف تدخل نظام «الحمدين» في شؤون الشعب الصومالي؟
12:38 ص

وحدة أورام معهد الكبد: مصر من الدول الأعلى إصابة بسرطان الكبد
11:33 ص

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: الأعيرة خرجت من مسدس واحد «غير مرخص»
10:49 م

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك
08:00 م

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»
07:13 م

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»
عالم
الثلاثاء 08/مايو/2018 - 06:34 ص

استقالة أشرس معارضى «ترامب» بعد اتهامه بتعنيف النساء

المدعي العام لولاية
المدعي العام لولاية نيويورك إريك شنايدرمان
عبير سليم
dostor.org/2161151

أعلن المدعي العام لولاية نيويورك إريك شنايدرمان استقالته، أمس الإثنين، بعد ساعات على اتهامه من قبل أربع نساء ربطتهن به علاقة عاطفية أو زمالة مهنية بتعنيفهن جسديا وتهديدهن، حسبما ذكرت «فرانس برس»، اليوم الثلاثاء.

وقال شنايدرمان في بيان: إنه ينفي بشدة هذه الاتهامات التي أورد تفاصيلها تحقيق صحفي نشر، أمس.

وأشار إلى أنها غير مرتبطة مباشرة بعمله لكنها مع ذلك سوف تمنعه من إدارة مكتب (الادعاء العام) في هذه الفترة الحرجة، الأمر الذي اضطره لتقديم استقالته التي ستدخل حيز التنفيذ مساء اليوم.

وتعتبر هذه الاتهامات ضربة مدوية للمدعي العام الديموقراطي الذي يعتبر من أشرس معارضي الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والذي قدّم نفسه والنيابة العامة التي يرأس كداعم لـ «مي تو» (أنا أيضا)، الحركة المناهضة للتحرش الجنسي في الأوساط المهنية والتي ولدت من جراء قضية هارفي واينستين.

موضوعات متعلقة

التحرش يُطارد شركة وينستين للإنتاج السينمائى

«جائزة بوليتزر» تكرّم 3 صحفيين فجّروا فضيحة هارفي واينستين

حركة «مى تو» تُطالب بإنصاف الأمريكيات

اقرأ أيضًا
منذ يوم

2556 مسلحًا يغادرون مخيم اليرموك السورى

منذ يوم

كيف تدخل نظام «الحمدين» في شؤون الشعب الصومالي؟

منذ 4 أيام

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة

منذ أقل من شهر

«بيونج يانج» تعتمد رسميًا توقيت سيول كبادرة حسن نية

منذ أقل من شهر

بالأسماء.. مصرع قيادات حوثية بارزة بغارات للتحالف العربي

منذ أقل من شهر

الخارجية الأمريكية ترد على اقتحام القنصلية الروسية بسياتل

الآن

اليوم.. الحكم فى استئناف «شيرين» على حبسها بواقعة «بلهارسيا النيل»

بالصور.. كيم كارداشيان بفستان ذهبى فى حفل «ميت جالا»

التحالف العربى يدك مواقع وتحصينات للحوثيين فى محافظة «حجة» باليمن

اليوم.. الرئيس الأمريكى يعلن قراره بشأن الاتفاق النووى الإيرانى

الأكثر قراءة

نكشف سر هروب مدرب الزمالك الجديد

خاص..أجانب الأهلي يرفعون راية العصيان في وجه البدري

التصريح بدفن جثث قتلى "فيلا الرحاب"

أسرة ضحايا «مذبحة الرحاب» تتسلم جثامين الأم والـ3 أبناء

ألبومات الصور

حكايات الشيخ رفعت مع الموسيقى.. مقامات «قيثارة السماء» التى جذبت أسماع مشاهير الفن

تكريم نجوم الفن في مهرجان «world arts day» (صور)

الزمالك يسحق الإسماعيلي في كأس مصر (ألبوم صور)

«الدستور» في كواليس «أهو ده اللي صار» بمدينة الإنتاج الإعلامي

نجم الساعة

الدستور في «مهرجان كان»: الأمن يحاصر السينما

الأكثر قراءة

نكشف سر هروب مدرب الزمالك الجديد

خاص..أجانب الأهلي يرفعون راية العصيان في وجه البدري

التصريح بدفن جثث قتلى "فيلا الرحاب"

أسرة ضحايا «مذبحة الرحاب» تتسلم جثامين الأم والـ3 أبناء

كشكول

"شوقي": "التعليم" تمتلك رؤية واضحة أقنعت النواب بالتطوير

"شوقي" ردا علي "شيحة": طلبت زيادة أجور المعلمين بتكلفة 17,2مليار جنيه

"عنبر ج" و"بيانولا" أبرز مشاريع تخرج صحافة إعلام عين شمس

عضو التخصصى للتعليم: عدم تدريس الدين يحول فكر الأطفال لإنتماءات لا نعلمها

أستاذ بـ"علوم القاهرة" توضح ما تحتاجه مصر للخروج من التراجع العلمي

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

قبل أسبوع من تنفيذ نقل السفارة الأمريكية.. تعرف على متعلقات القضية

ظهور أطباء في «إعلان سجائر» منذ 50 عاما

حكومة كردستان تتهم حزب العمال بتهجير أهالي 350 قرية

إصابة مواطنين جراء زراعة عبوات ناسفة بالسويداء

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

مؤسس «علي بابا» الصينية يدعم التعليم في الأردن بـ 3 ملايين دولار

الأمير هاري وميجان ماركل يؤجلان شهر العسل

رصد نجوم غامضة قادمة من خارج المجرة

ads
ولاد الكار

سالي عاطف: انتظروا إشراقة «الصّباح».. الإعلام أصبح مرتعًا لكل مَن «هب ودب».. ومعارضة النظام ليست غايتنا (حوار)

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

علماء روس ينجحون فى إطالة «الساعة الذهبية» لإنقاذ حياة الإنسان

الدستور على فيسبوك
ads