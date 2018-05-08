الباراجواى تعتزم نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس

أفادت مصادر دبلوماسية أن حكومة الباراجواي تتباحث مع نظيرتها الإسرائيلية في إمكانية نقل هذا البلد الواقع في أميركا اللاتينية من تل أبيب إلى القدس اقتداء بالخطوة التي تعتزم واشنطن القيام بها الإثنين المقبل.



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية، "في أسونسيون"، في تصريحات لـ "فرانس برس"، نشرتها اليوم الثلاثاء: «إن هذه المسألة مدار بحث ووزير الخارجية إيلاديو لويزاجا سيتحدث عنها عندما يصبح هناك شيء ملموس بهذا الشأن».



واضاف: «أن هذه مسألة بالغة الحساسية وحكومة بلاده تريد التعامل معها بمنتهى الجدية، معترفا في الوقت نفسه بأن بلاده خطت بالفعل عددًا من الخطوات على طريق نقل السفارة إلى القدس».