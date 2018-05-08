علماء روس ينجحون فى إطالة «الساعة الذهبية» لإنقاذ حياة الإنسان

أعلن نائب المدير العام رئيس قسم الأبحاث الكيميائية - البيولوجية والطبية في مؤسسة الأبحاث المتقدمة، الكسندر بانفيلوف، أن العلماء الروس في إطار مشروع مؤسسة الأبحاث المتقدمة قد تعلموا كيفية إطالة "الساعة الذهبية" لإنقاذ الأشخاص، الذين هم على حافة الحياة أو الموت باستخدام خليط أساسه غاز الزينون.



وقال بانفيلوف لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الثلاثاء: "إن العلماء من مؤسسة الأبحاث المتقدمة تعلموا إطالة (الساعة الذهبية) لإنقاذ الأشخاص".



وأوضح أن المخاليط السائلة المعقدة على أساس غاز الزينون تضمن بقاء حيوانات التجارب في ظل الظروف التي تحاكي عملية موت الجسم مثل نقص الأكسجين القاتل، فقدان الدم القاتل، صدمة الألم وانخفاض حرارة الجسم.



وأضاف بانفيلوف: "الهدف النهائي للمشروع هو عمل مستحضرات دوائية لإطالة (الساعة الذهبية) من خلال إدخال الشخص في حالة حيوية اصطناعية مماثلة لسبات الدببة الشتوي".



ووفقا له، ينفذ المشروع البحثي لمؤسسة الأبحاث المتقدمة في إطار بحوث تطوير تكنولوجيات إنقاذ الإنسان في ظروف نقص الأكسجين وخطر تطور إلى حالة بين الحياة والموت.