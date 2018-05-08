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الثلاثاء 08/مايو/2018 - 06:23 ص

«إنستجرام» يضيف ميزة جديدة لمستخدميه

«إنستجرام»
«إنستجرام»
عبير سليم
dostor.org/2161148

كشفت مواقع تقنية متخصصة، أمس، عن نية إنستحرام توفير إمكانية إضافة مقاطع موسيقية إلى قصص مستخدميه.

ووفق موقع "تك كرانش"، فإن أحد متابعي الموقع كان أول من لاحظ إضافة الخاصية الموسيقية إلى الكود الخاص بتطبيق إنستجرام لنظام أندرويد، بحسب "سكاي نيوز" عربية، اليوم الثلاثاء.

وتسمح الخاصية الجديدة المسماة "Music Stickers" بالبحث عن مقاطع موسيقية مناسبة ضمن عدة فئات متاحة لتشغيلها على القصص التي قاموا بإعدادها.

وبعد إحجامها عن التعليق على هذه الأنباء، أكدت إدارة إنستجرام وجود الخاصية الموسيقية الجديدة، رافضة في نفس الوقت الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.

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