الحكم على 7 متهمين بقضية «أحداث عنف الألف مسكن» خلال ساعات

تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، حكمها في إعادة محاكمة 7 متهمين في أحداث عنف الألف مسكن.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.



جدير بالذكر أن المحكمة قضت في وقت سابق بالسجن 14 سنة غيابيا على المتهمين، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وتم إعادة الإجراءات على الحكم.



ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واستعراض القوة، والتظاهر بدون تصريح، بعدة مناطق بعين شمس.