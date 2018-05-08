سقوط عاطلين بحوزتهما 53 تذكرة هيروين و41 قطعة حشيش بإيتاى البارود

ألقت مباحث إيتاي البارود القبض على عاطلين بحوزتهما 53 تذكرة هيروين و41 قطعة حشيش.



تلقى اللواء علاء عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمدأنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بقيام ضباط وحدة مباحث مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بضبط كل من، "الفتاح. س.ع"، 34 سنة، عاطل ومقيم بندر إيتاى البارود، سبق اتهامه في 12 قضية متنوعة، وبحوزته 53 تذكرة لمخدر الهيروين تزن حوالى 53 جرام، ومبلغ مالي 140 جنيهًا، وهاتف محمول، وسيارة ملاكى، و"مجدى. ع. م"، 42 سنة، عاطل، ومقيم بقرية معنيا بإيتاى البارود، سبق اتهامه، وبحوزته 41 قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 150 جرام، ومبلغ مالي 1345 جنيهًا.



وبمواجهة المتهمان اعترفا بحيازتهما للمخدرات بقصد الاتجار.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.