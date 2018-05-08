طبيبة نفسية: «الجنون» أكثر الأمراض التى تصيب متعاطى «الترامادول»

شهدت البلاد خلال الفترة الأخيرة، الكثير من محاولات التهريب للأقراص المخدرة "الترامادول" بكميات كبيرة، وذلك من خلال البر والبحر، حيث تعتبر الهند وماليزيا وإيطاليا، من أكثر الدول التي تصدر مخدر "الترامادول" إلى مصر.



وفي هذا الصدد قالت الدكتورة صافيناز عبدالسلام، استشاري الطب النفسي، إن "الترامادول" يستخدم لتخفيف الآم القوية ومتوسطة الشدة ويوصف بوصفة من الطبيب المعالج ولا يجوز استعماله دون وصفة طبية من الطبيب.



وأشارت "عبدالسلام" إلى أن حبوب الترامادول لديها العديد من الأضرار وتسبب الأدمان الجسدي والنفسي، على المدى الطويل، بدون وصفة الطبيب.



وأكدت "عبدالسلام"، أن المنشطات الجنسية، ما هي إلا "وهم"، كبير بالنسبة للمصريين، مشيرة إلى أن الإيحاء يلعب دورًا كبيرًا في الأحساس بالمتعة الجنسية.



وتابعت: «هناك بعض الأدوية النفسية لها تأثير على الصحة الجنسية، والتي تعالج القلق»، موكدة أن العرب أكثر الأشخاص طلبًا لمثل هذه الأدوية.



وأضافت: «"الحبة الزقاء والترامادول" من أكثر المخدرات التي يستهلكها المصريين، وذلك بهدف التنشيط الجنسي»، مشيرة الى أن السبب وراء العجز الجنسي، هو الإفراط في تناول الترامادول.



وعن التاثير الناجم من تعاطي مثل هذه الأدوية، قالت "عبدالسلام"، إن الجنون، والفصام، بالإضافة إلى الشيزوفرينيا، من المشاكل النفسية التي تصيب المفرط في تناول "الترامادول".