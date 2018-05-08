دراسة: مطبخك يهدد حياة أسرتك.. اعرفى التفاصيل

إذا كنتِ تثقين في نظافة مطبخك بنسبة مائة في المائة، فعليكي أن تعيدي النظر، فالأمر ليس بهذه السهولة، وربما تتعرضين لمفاجأة سيئة، حيث وضع باحثون أمريكيون 100 مطبخ تحت المجهر، وجاءوا إلى بعض الاستنتاجات الإجمالية.



ووفقًا لنتائج الدراسة التي نشرتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن معظم المطابخ كانت مليئة بالآفات والفئران، والكثير من الناس لم يخزنوا اللحوم النية بشكل صحيح، والتي يمكن أن تؤدي إلى انتشار البكتيريا مثل "السالمونيلا".



وعلاوة على ذلك، فإن ما يقرب من نصف المطابخ التي تم تفتيشها تحتوي على مرض واحد على الأقل من الأمراض المنقولة بالغذاء مثل "الليستيريا".



"تخزين اللحوم الخام"

اكتشف فريق البحث، أن 97 في المائة من المطابخ التي يحتفظ فيها باللحوم النيئة لم يتم تخزينها بشكل صحيح، وفي الكثير من الأحيان يتم الاحتفاظ بها على رف الثلاجة بين الغذاء الجاهز للأكل، بينما في بعض الحالات تم العثور على العصائر من اللحوم يقطر مباشرة على غيرها من المواد الغذائية.



وتوصي دائرة الصحة الوطنية الأمريكية بأن يتم تخزين جميع اللحوم النيئة في حاويات نظيفة ومختومة على الرف السفلي من الثلاجة وفصلها عن أي أطعمة أخرى.



"حوادث الآفات"

قد لا ترى الفأر يعمل عبر أرضية المطبخ الخاص بك، أو حتى الحشرات، ولكن هذا لا يعني أنها ليست موجودة، حيث تم العثور على الآفات في 65 في المائة من المطابخ، ووجد فريق البحث مشاهد مرئية من البق والرواسب القوارض.



"أسطح المطبخ"

أخذ فريق البحث مسحات من ستة أسطح مختلفة في كل مطبخ بما في ذلك مقابض باب الثلاجة، رفوف الثلاجة، أدراج اللحوم في الثلاجة، عدادات المطبخ، ومقابض الدولاب.



وفي حين توقع الفريق عدد قليل من الجراثيم الكامنة هنا وهناك، وجد الباحثون البكتيريا البرازية في 44 في المائة من المطابخ.



"الإسفنج والحوض"

قد تعتقد أن الملابس والإسفنج وحتى الحوض هي رؤية نظيفة كما أنها تستخدم، لكنها في الواقع واحدة من أكثر الأشياء فتكا في المطبخ الخاص بك، وهو ما حذر منه الباحثون.



وأوضح البحث أن الأغطية والإسفنج كانت ضمن العينات الأكثر تلوثا، وبلغت نسبة البكتيريا فيها 64 في المائة، كما تم العثور على أحواض المطبخ لاحتواء البكتيريا الأكثر البرازية.