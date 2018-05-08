صحتك من لسانك.. طريقة جديدة لمعرفة الأمراض داخل جسمك

كثيرًا ما نهتم برصد حالتنا الصحية، ولكن قليلًا ما نحرص على الذهاب إلى الأطباء، لذلك من الممكن إجراء فحص صحي بسيط باستخدام وسائل منزلية دون مغادرة البيت، كما في الخطوات التالية.



- يمكنك استخدام ملعقة، وتمريرها على كامل سطح اللسان، وترطيبها ببطء مع اللعاب.



- ضع الملعقة في كيس من البلاستيك الشفاف، وضعه تحت ضوء ساطع مثل الشمس أو مصباح مكتبي.



- انتظر دقيقة واحدة، ثم تحقق من الملعقة.



إذا كانت الملعقة نظيفة مع عدم وجود البقع أو الروائح الكريهة، فهذا يعني أنه ليس لديك أي مشاكل مع صحة الأعضاء الداخلية.



أما إذا كانت هناك رائحة كريهة، فهذا يعني وجود مشاكل قوية مع الرئتين أو المعدة، وإذا كانت هناك رائحة حلوة، قد يكون السكري.



وفي حالة وجود بقع بيضاء أو صفراء مع طلاء سميك، فهذا يعني وجود اختلال وظيفي في الغدة الدرقية، أما البقع الأرجوانية فتعني التهاب الشعب الهوائية، وضعف الدورة الدموية، وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، إلا أن هذه الطريقة لا تحل محل استشارة الطبيب، ولكن تساعد في الفحص المنزلي.