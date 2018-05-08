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الثلاثاء 08/مايو/2018 - 04:59 ص

اقضى على إجهاد يومك بالعسل الأبيض

أرشيفية
أرشيفية
إسلام جمال
dostor.org/2161139

نبذل الكثير من الجهد يوميا سواء كان بالعمل أو بالمنزل، نشعر أحيانا أننا فقدنا قوتنا وقدرتنا على إكمال اليوم من التعب والإرهاق.

العسل الأبيض هو الحل لمشكلة التعب والإرهاق، فالعسل غني بمحتوى السكر الطبيعي، والخصائص المضادة للأكسدة، ومضادة للبكتيريا ومضاد للفطريات، هو أيضا مصدر غني من فيتامين C والحديد والكالسيوم، فهو قادر على منحك الطاقة والقدرة علي العمل طوال اليوم.

ولذلك، هنا بعض الطرق لاستهلاك العسل من أجل التخلص من التوتر والتعب والتي لخصها لنا موقع بلود سكاي الهندي.

1-العسل والشاي الأخضر:-
يغلي كوب من الماء، إضافة ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر إلى الماء المغلي، اتركيه لمدة 5 دقائق تقريبا، ثم ضعي ملعقة صغيرة من العسل وتخلطها جيدا، شرب 1-2 كوب من الشاي كل يوم.

2- العسل والحليب:-
خذ كوب من الحليب الساخن، يضاف ملعقة صغيرة من العسل إلى الحليب ثم يحركها جيدا، شربه في الصباح وفي الليل قبل الذهاب إلى النوم.

3- العسل والزنجبيل والليمون:-
خذ كوب من الماء الفاتر، إضافة نصف ملعقة كبيرة من العسل، 2 ملاعق كبيرة من عصير الزنجبيل وعصير الليمون لكل منهما، مزيج هذا جيدا واشربه 1-2 مرات في اليوم.

4- العسل والقرفة:-
خذ كوب من الحليب الفاتر، إضافة ملعقة كبيرة من العسل ونصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة، مزجها جيدا، شرب هذا مرة واحدة كل يوم قبل النوم.

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