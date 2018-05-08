اكسبى حب رجل الثور بالخطوات دى

للوصول إلى قلب رجل الثور، يمكنك أيتها الفتاة أن تكسبي قلبه بمجموعة من الخطوات نستعرضها في السطور التالية:



1-مهاراتك العملية:-

النجاح فى الحياة العملية مهم جدًا بالنسبة لبرج الثور وتجذبه جدا في شريكة حياته، يحب أن يطمئن أنها أنثى ناجحة فى حياتها العملية والعلمية.



مهارة الطبخ:-

من الأمور التي تجذب رجل الثور، هو انك تظهري له مهاراتك فى الطبخ والأكل، لأنه عاشق للمأكولات والحلويات ولا يستطيع مقاومتها بسهولة.



3- لا تبالغي في "التقل":-

برج الثور شخصيته بسيطة وليست معقدة، فهو لا يحب العلاقات التي فيها تخطيط وتعقيد، لذلك لا تضيعي وقتك فى التفكير كثيرًا ولا تتعذبي بوضع خطط وأساليب من أجل أن تجعليه يحبك، وابتعدى عن إثارة مشاعر الغيرة عنده لأنها لا تنفع معه، بل بالعكس ستجعله يبتعد عنك، ولو أنك تبحثين على شخص غامض فهذا الرجل ليس مناسب لكِ لأنه بسيط جدا وسهل فى التعامل.



4- اجعليه يثق بكِ:

من أجل أن تكسبي قلبه لابد أن تكوني أهل لثقته، وتكوني شخصية يعتمد عليها لأنه لا يحب أن يدخل في علاقة فيها مخاطر كبيرة، وهو لا يحب المفأجات ولا يحب تغيير المواعيد ولا الخطط المفاجئة، لأنه منظم ودقيق جدا وكل شيء مرتب في حياته، لذا كوني واضحة وصريحة وحاولي تكسبي ثقته فى كل المواقف.



5- اعطيه وقته:-

إن المفتاح السحرى للحصول على قلب رجل برج الثور أن تعطيه وقته، وأن تكوني صبورة لأنه يأخذ بعض الوقت من أجل أن يحكم على الناس، ويفكر كثيرًا بحكم طبيعته العملية فى الحياة، ويحب أن يعرف مكسبه وخسارته، وهو شخص متواضع جدا، وعندما يشعر أنه مرتاح سيقترب منك مباشرة.