حظك اليوم.. برج العقرب: علاقتك العاطفية ينقصها الاهتمام بالشريك

قدمت جاكلين عقيقي، خبيرة الأبراج حظك، اليوم الثلاثاء.



وفيما يخص برج العقرب، قالت:



مهنيًا: ينصحك أحد زملاء العمل بعدم التفكير في ترك وظيفتك الحالية والبحث عن وسائل بديلة للخروج من الضغط العصبي الذى يحيط بك.

عاطفيًا: علاقتك العاطفية ينقصها المزيد من الاهتمام بالشريك فاحرص على تعويض ما فاتكما بسبب انشغالك في العمل الفترة الماضية.

صحيًا: ارتفاع واضح في مستوى لياقتك البدنية، وثناء من طبيب التغذية الخاص بك بسبب التزامك النظام الغذائي الصحي الذي نصحك به.

