القاهرة : الثلاثاء 08 مايو 2018
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الأبراج اليوم
الثلاثاء 08/مايو/2018 - 04:49 ص

حظك اليوم.. برج العقرب: علاقتك العاطفية ينقصها الاهتمام بالشريك

برج العقرب
برج العقرب
dostor.org/2161133

قدمت جاكلين عقيقي، خبيرة الأبراج حظك، اليوم الثلاثاء.

وفيما يخص برج العقرب، قالت:

مهنيًا: ينصحك أحد زملاء العمل بعدم التفكير في ترك وظيفتك الحالية والبحث عن وسائل بديلة للخروج من الضغط العصبي الذى يحيط بك.
عاطفيًا: علاقتك العاطفية ينقصها المزيد من الاهتمام بالشريك فاحرص على تعويض ما فاتكما بسبب انشغالك في العمل الفترة الماضية.
صحيًا: ارتفاع واضح في مستوى لياقتك البدنية، وثناء من طبيب التغذية الخاص بك بسبب التزامك النظام الغذائي الصحي الذي نصحك به.

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