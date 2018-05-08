حظك اليوم.. برج العقرب: علاقتك العاطفية ينقصها الاهتمام بالشريك
قدمت جاكلين عقيقي، خبيرة الأبراج حظك، اليوم الثلاثاء.
وفيما يخص برج العقرب، قالت:
مهنيًا: ينصحك أحد زملاء العمل بعدم التفكير في ترك وظيفتك الحالية والبحث عن وسائل بديلة للخروج من الضغط العصبي الذى يحيط بك.
عاطفيًا: علاقتك العاطفية ينقصها المزيد من الاهتمام بالشريك فاحرص على تعويض ما فاتكما بسبب انشغالك في العمل الفترة الماضية.
صحيًا: ارتفاع واضح في مستوى لياقتك البدنية، وثناء من طبيب التغذية الخاص بك بسبب التزامك النظام الغذائي الصحي الذي نصحك به.