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الثلاثاء 08/مايو/2018 - 04:34 ص

صحيفة يمنية تكشف مخطط قطرى خبيث ضد التحالف العربى

أرشيفية
أرشيفية
عبير سليم
dostor.org/2161123

كشفت صحيفة «يمن الغد»، اليوم الثلاثاء، عن لقاء عقد بتركيا أمس لقيادات حزبية وإعلامية يمنية، أقر خطة إعلامية متكاملة تستهدف التحالف العربي، وتحديدًا الإمارات العربية المتحدة وتشويه دورها في اليمن بتمويل ودعم سخي وكبير من دولة قطر.

ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة ومطلعة قولها: «إن قيادات سياسية وإعلامية بارزة في حزب الإصلاح وأيضا بمشاركة قيادي في حزب الناصري، عقدت اجتماعا موسعا في إسطنبول، وأقرت خطة إعلامية متكاملة تهدف لشن حملات ضد التحالف العربي والإمارات بتمويل ودعم قطري سخي، وذلك استمرارا لحملات واسعة سابقة ومتواصلة بدأت في العاصمة المؤقتة عدن ومرورا بتعز ولن تكون أخرها سقطرى».

وكشفت المصادر أبرز القيادات الإصلاحية المشاركين في اللقاء وهم «عدنان العديني نائب رئيس اللجنة الإعلامية لحزب الإصلاح، وكذلك سعيد ثابت، وعلي الأحمدي، ونبيل البكيري، وفؤاد الحذيفي، وعبدالسلام محمد، وصدام الكمالي، والنائب البرلماني شوقي القاضي، ورجل الأعمال حميد الأحمر، ومحمد عبد الملك رئيس الإصلاح في عدن، وبشير الحارثي، وشارك في اللقاء أيضا القيادي البارز في حزب الناصري محمد الصبري».

وأشارت إلى أن ما تم إقراره هو استمرار حملات التشويه الجارية في اليمن، والتي تتبناها منذ فترة طويلة قيادات ووسائل إعلام حزب الإصلاح «فرع جماعة الإخوان الإرهابية في اليمن»، وأخرين موالين للحزب بالمقابل المادي ضد التحالف العربي، خاصة دولة الإمارات وتشويه سمعتها والإساءة لها، وترويج الشائعات المسيئة لها في مختلف المحافظات المحررة، والتي كانت آخرها ما حدث في سقطرى من حملة واسعة أساءت لدولة الإمارات ومواقفها المساندة لليمن.. في عملية وصفها مراقبون سياسيون بأن هذه الحملات التي يقودها الإصلاح ضد الإمارات تصب في خدمة مليشيات الحوثي والمشروع الإيراني في اليمن والمنطقة.

وتم توزيع العمل بحسب المصادر بين الأعضاء المشاركين في اللقاء للتواصل مع عناصر ووسائل الإصلاح في اليمن، واستمرار حملة الإساءة واختلاق الشائعات، وإدارة الأزمة التي يصنعها الحزب ويحاول الترويج لها، وإثارتها على مستوى عالي في محاولة لزرع الخلافات، وتفكيك التحالف العربي وصناعة أزمة بين التحالف والشرعية.

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