انتحار شاب شنقًا لمروره بأزمة نفسية فى الجيزة

أقدم شاب على الانتحار شنقًا داخل غرفته بسبب مروره بأزمة نفسية في البدرشين.



وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة البدرشين بلاغًا من غرفة النجدة بانتحار شاب، وعلى الفور تم تشكيل قوة من المباحث وبالانتقال إلى مكان الواقعة، وتبين وجود جثة شاب يدعى "حسن.ف.ح."، 25 عامًا، ومعلق بحبل في جنش حديدي.



وبإجراء التحريات وبسؤال أسرته تبين أن المجنى عليه أقدم على الانتحار شنقًا بسبب مروره بأزمه نفسية ولا شبهة جنائية.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

