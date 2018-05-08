معدل التضخم فى فنزويلا تجاوز 13000 %

أعلن البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة، أمس الإثنين، عن أن معدل التضخم في البلاد في أبريل 2018 بلغ 13779% بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام 2017، وفقا لـ"فرانس برس"، اليوم الثلاثاء.



وأوضحت لجنة الشؤون المالية في البرلمان في تقريرها أن الأسعار ارتفعت خلال أبريل 2018 بنسبة 80.1% بينما بلغت نسبة ارتفاعها في الأشهر الأربعة الأولى من العام 897.2%.



ونقلت الوكالة الفرنسية عن النائب رافاييل كوزمان عضو لجنة الشؤون المالية، قوله: «بلدنا هو صاحب أعلى معدل تضخم في العالم على الاطلاق لا بد من اعتماد سياسة جديدة في ما يخص الضرائب ومعدلات الصرف لتحقيق الاستقرار النقدي».