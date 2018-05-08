توقعات بانسحاب ترامب من اتفاق إيران النووى

قالت "فرانس برس"، اليوم الثلاثاء، إن محللين ودبلوماسيين في واشنطن والعواصم الغربية، أعربوا عن أن القرار الذي سيكشف النقاب عنه اليوم الرئيس الأمريكي بشأن ايران، سيكون الانسحاب من الاتفاق التاريخي المبرم في 2015 بين إيران والدول الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا) حول البرنامج النووي لطهران.



وبحسب روبرت اينهورن الخبير في معهد "بروكنجز" للأبحاث فإن الأوروبيين، يتوقعون انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق على الرغم من أنهم أحرزوا تقدما كبيرا في التفاوض على اتفاق مع الولايات المتحدة يلبي مطالب رئيسها.



فيما أشار روبرت مالي الذي كان أحد المفاوضين مع إيران في عهد أوباما إلى أنه يتوقع أن يكون قرار ترامب "قتل" الاتفاق.



وقال للوكالة الفرنسية "يتعيّن الآن على الأوروبيين أن يجدوا طريقة تبقى فيها إيران في الاتفاق" حتى وإن كان "هذا الأمر سيكون بالغ الصعوبة".