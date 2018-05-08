لطيفة تُهدى جائزة أفضل مطربة للشعب المصرى

أهدت الفنانة التونسية لطيفة، جائزة أفضل مطربة في الوطن العربي في حفل توزيع جوائز الميما والمنتهي مساء أمس الإثنين، إلى الشعب المصري وجمهورها المساند لها.



بينما ذهبت باقي الجوائز على النحو التالي: وليد منصور، حصل على جائزة أفضل منظم حفلات، وعصام كاريكا، كأفضل موهبة فنية، ووراء الشبابيك لـ إليسا وتامر حسني، كأفضل دويتو غنائي وقناة فري ميوزك أفضل قناة غنائية، والراديو 9090 أفضل راديو موسيقي، وكارمن سليمان أفضل مطربة شابة.



وذهبت جائزة أفضل موزع موسيقي لـ أسامة الهندي وخالد تاج الدين، أفضل شاعر غنائي وشركة روتانا الأفضل في مجال الإنتاج الموسيقي، بينما المطرب محمد الشرنوبي، نال جائزة أفضل مطرب صاعد، وبعدها غنى أغنية "مين فينا"، وحصل المطرب مصطفى حجاج، على جائزة أفضل مطرب شاب.



ونال الثنائي "أوكا وأورتيجا" على جائزة أفضل مطربين شعبيين وتسلمه أورتيجا الجائزة، وشيرين يحيى، أفضل مطربة شعبية ومسار إجباري، أفضل فريق غنائي، وهاني محروس، أفضل مهندس صوت، ورنا سماحة، أفضل مطربة صاعدة.