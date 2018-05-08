اليوم.. محاكمة قيادات الإخوان فى «إحداث مكتب الإرشاد»

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، سماع الشهود بإعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من قيادات الجماعة الإرهابية، على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، و13 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد".



وأسندت النيابة العامة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، أن الموجودين في مقر مكتب الإرشاد أطلقوا الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.



ويواجه المتهمون، بحسب قرار الإحالة الصادر ضدهم، اتهامات بالتحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذًا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الآخرين، والانضمام إلى عصابة مسلحة هدفها ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقي القاهرة، أثناء ثورة 30 يونيو التي كانت تطالب برحيل الرئيس المعزول محمد مرسي، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.