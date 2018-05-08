إنقاذ أكثر من 1000 رهينة من «بوكو حرام» الإرهابية فى نيجيريا

قال الجيش النيجيرى، إنه أنقذ ما يزيد على الألف رهينة كانوا محتجزين شمال شرق نيجيريا لدى حركة بوكو حرام الإرهابية.



وحسب «أسوتي برس»، أوضح البريجادير جنرال تكساس تشوكوو، أمس الإثنين، أن الرهائن تم إنقاذهم من أربع قرى في منطقة باما بولاية بورنو.



ولم يتحدث تشوكوو عن توقيت عمليات الإنقاذ، لكنه قال إن الجيش وقوة المهام متعددة الجنسيات ساعدا في إطلاق سراح الرهائن ومعظمهم من النساء والأطفال.



وأضاف، أن بعض الرجال الذين أجبروا على حمل السلاح والقتال في صفوف بوكو حرام كانوا بين من جرى إنقاذهم.



يشار إلى أن بوكو حرام مسؤولة عن الآلاف من عمليات الخطف، خاصة التي تستهدف الفتيات والنساء على مدار تسع سنوات من التمرد في نيجيريا والبلاد المجاورة.