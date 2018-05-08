قريبًا.. تسليم رفات المصريين الأقباط ضحايا «داعش» الإرهابى فى ليبيا

أفادت صحف ليبية باقتراب موعد تسليم رفات المصريين الأقباط الـ21 الذين ذبحهم تنظيم داعش الإرهابي خلال سيطرته على مدينة «سرت» فى ليبيا في إحدى أبشع جرائم الإرهاب عام 2015.



ونقلت الصحف عن مسؤول التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي، الصديق الصور، تأكيده بأن هناك تنسيقا بين ليبيا والسلطات المصرية لإرسال رفات الضحايا، إلى مصر، وأن ليبيا تلقت تقارير من النائب العام المصري تؤكد انتهاء فحوصات الحمض النووي.



يشار إلى أن مكتب النائب العام الليبي أكد في أكتوبر 2016، اكتشاف مكان رفات المصريين، في منطقة جنوب «سرت»، بينما كان «داعش» كشف عن الجريمة في مقطع دعائي في 15 فبراير 2015.