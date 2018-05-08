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الثلاثاء 08/مايو/2018 - 02:44 ص

هانى سلامة يعود لتصوير «فوق السحاب» الخميس المقبل

هانى سلامة يعود لتصوير
محمد قدري
dostor.org/2161110

يعود طاقم عمل مسلسل «فوق السحاب» لاستئناف تصوير المسلسل الخميس المقبل، وذلك بعد عودة الفنان هاني سلامة من إجازة قصيرة حصل عليها، ويختار المخرج رؤوف عبدالعزيز، إحدى المستشفيات لبدء التصوير بها.

وانتهى "هاني" وطاقم المسلسل من حولي 85% من أحداث المسلسل وذلك بعد التصوير لعدة أسابيع بالمجر وفرنسا خلال الفترة الماضية.

ويعد "فوق السحاب" المسلسل الوحيد هذا العام الذي تم تصوير مشاهده في 3 دول أوروبية، يقوم ببطولته النجم هاني سلامة وستيفاني صليبا وإبراهيم نصر وعفاف ومنى عبدالغني ونهال عنبر وهبة عبدالغني وشادي ألفونس وتوني ماهر وعزة مجاهد، وتأليف حسان دهشان، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج سنرجي لمالكها تامر مرسي.

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