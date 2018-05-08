الملحق العسكرى بروسيا: «شورى درنة» و«أنصار الشريعة» يتبعان «القاعدة»

قال الملحق العسكري الليبي لدى روسيا، سراج العبيدي، إن كلا من "شورى مجاهدي درنة"، وما يعرف بـ "تنظيم أنصار الشريعة"، يتبعان تنظيم "القاعدة" الإرهابي، كما أن "مجلس شورى مجاهدي درنة" يضم عناصر مأجورة، تقاتل مقابل المال".



وأضاف سراج العبيدي، بحسب ما أوردت صحيفة "المتوسط" الليبية، صباح اليوم، أن دخول قوات الجيش الوطني إلى مدينة "درنة" بات أمراً ضرورياً لا رجوع عنه، ولا نقاش فيه.



وناشد أهالي المدينة عدم التنقل بين الأحياء والتزام بيوتهم، عند وصول قوات الجيش الوطني.