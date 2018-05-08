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الثلاثاء 08/مايو/2018 - 02:25 ص

«الحركة الشعبية الليبية»: نبارك ثورة الكرامة.. ونطالب بإطلاق عملية سياسية وطنية

«الحركة الشعبية الليبية»:
عبير سليم
dostor.org/2161107

جددت الحركة الوطنية الشعبية الليبية، في بيان لها، دعوتها إلى كافة القوى الوطنية بضرورة تحمل مسؤولياتها ودعم القوات المسلحة في معركتها المقدسة، ضد العدو التاريخي للشعب الليبي المتمثل في جماعة الإخوان والزنادقة والعملاء.

جاء ذلك في بيان للحركة بمناسبة الذكرى الرابعة لإنطلاق "ثورة الكرامة، وقدمت فيه للشعب الليبي والقوات المسلحة العربية الليبية وقيادتها بالتهنئة الحارة، بحسب صحيفة "المتوسط" الليبية، اليوم الثلاثاء.




وأعربت الحركة، في بيان لها تحصلت المتوسط على نسخة منه، عن تحيتها لتضحيات الجنود والضباط الشجعان الذين تحملوا مسؤلياتهم التاريخية ودفعو ثمنا غاليا يتمثل في الشهداء الأبرار والجرحى الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن ليبيا وحريتها واستقلالها، وأطلقوا عملية عسكرية تاريخية لتطهير الوطن من الزنادقة والعملاء، ووضع حد للفوضى والعبث الاجنبي بليبيا وشعبها ومقدراتها، واجهضوا المؤامرة الدولية على ليبيا وعلى القوات المسلحة فاعادوا بنائها وسط المعركة وفي ظروف الحصار الدولي، حد نص البيان.

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