«عباس» يطالب دول أمريكا اللاتينية بعدم نقل سفاراتها إلى القدس

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال زيارة إلى فنزويلا، أمس الإثنين، دول أمريكا اللاتينية بعدم نقل سفاراتها إلى القدس على غرار ما ستفعل الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.



وبحسب ما أفادت به وكالة «فرانس برس»، صباح اليوم الثلاثاء، قال عباس خلال قمة مع نظيره الفزويلي نيكولاس مادورو في قصر ميرافلوريس الرئاسي في كراكاس: «نأمل من بعض دول القارة الأمريكية أن لا تنقل سفاراتها إلى القدس لأن هذا الأمر يتعارض مع الشرعية الدولية».



وشدد عباس على أن الفلسطينيين يريدون المفاوضات مع إسرائيل، ولكن بشرط أن تكون «جدية»، وأن تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية.