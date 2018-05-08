القاهرة : الثلاثاء 08 مايو 2018
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الثلاثاء 08/مايو/2018 - 02:10 ص

معلومات جديدة عن مكان تواجد زعيم «داعش»

معلومات جديدة عن
عبير سليم
dostor.org/2161103

أكد مسؤول عراقي، أن زعيم تنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، الذي لا يزال على قيد الحياة، هو في مناطق سوريا قرب الحدود مع العراق.

وقال مدير مكتب الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية العراقية، أبوعلي البصري، في حديث لقناة "Fox News" الأمريكية: «تشير أحدث المعلومات التي تتوفر لدينا إلى أنه موجود في بلدة حجين الواقعة بسوريا على بعد 18 ميلا عن الحدود (السورية العراقية) داخل محافظة دير الزور».

وأوضح أن المعلومات الجديدة حول موقع وجود البغدادي، حصلت عليها الاستخبارات العراقية منذ عدة أيام فقط، مشددا على أنها تستخدم لإعداد "غارة متعددة القوات" مشتركة مع وحدات روسية وسورية وإيرانية.

يذكر أن نائب وزير الخارجية الروسي أوليج سيرومولوتوف، أعلن الجمعة (الماضي)، إنه لا أدلة لدى بلاده تؤكد مقتل زعيم تنظيم داعش، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

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