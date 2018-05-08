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الثلاثاء 08/مايو/2018 - 03:34 ص

اليوم.. الرئيس الأمريكى يعلن قراره بشأن الاتفاق النووى الإيرانى

ترامب
ترامب
عبير سليم
dostor.org/2161087

يعلن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، في الساعة 14،00 (18،00 ت غ) ما إذا كانت بلاده ستواصل الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني أم ستنسحب منه، في قرار منتظر بشدة ويرجّح أن تكون تداعياته بالغة الخطورة إذا ما قرّر الملياردير الجمهوري تنفيذ أحد أبرز وعوده الانتخابية بـ«تمزيق» الاتفاق.

وسبق أن ندد ترامب بشدة بهذا الاتفاق «السيئ» متوعدا بـ«تمزيقه»، لكن الدول الغربية الحليفة لواشنطن تحاول منذ أسابيع إقناعه بعدم الانسحاب منه.

وكتب الرئيس الأمريكي في تغريدة على «تويتر»، منذ ساعات قليلة: «سأعلن عن قراري بشأن الاتفاق الإيراني، اليوم السبت، من البيت الأبيض في الساعة 14،00 (18،00 ت غ)».

وبحسب «فرانس برس»، فإنه من المرجح أن يعلن الرئيس الأمريكي فرض العقوبات مجددا على إيران إذا اعتبر أن الحلول التي تم التفاوض في شأنها مع الأوروبيين غير كافية لـ«تشديد» مضمون الاتفاق الذي وقعته طهران العام 2015 في فيينا مع الدول الأوروبية الثلاث المذكورة إضافة إلى الولايات المتحدة والصين وروسيا، وذلك قبل تولي ترامب الرئاسة.

اليوم.. الرئيس الأمريكى يعلن قراره بشأن الاتفاق النووى الإيرانى

اليوم.. الرئيس الأمريكى يعلن قراره بشأن الاتفاق النووى الإيرانى

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