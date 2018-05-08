أسرة ضحايا «مذبحة الرحاب» تتسلم جثامين الأم والـ3 أبناء

تسلمت أسرة ضحايا "مذبحة الرحاب"، جثامين الـ3 أبناء والأم، بعد أن انتهى الطب الشرعي من تشريحهم، ومن المقرر تسليم جثة الأب، اليوم الثلاثاء، لذويه للدفن عقب انتهاء تشريحها.



وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، إخطارًا من الرائد تامر عبدالشافى، رئيس مباحث قسم التجمع الأول، مفاده تلقيه بلاغًا من الأهالى بوجود رائحة كريهة تنبعث من داخل فيلا بمنطقة الرحاب.



وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وعثر على جثث كل من "عماد سعد"، 57 سنة، مقاول، وزوجته "وفاء. ف"، 45 سنة، ربة منزل، وأبنائهما محمد، 22 سنة، و"عبدالرحمن"، 18 سنة، و"نورهان"، 20 سنة، وجميعهم طلاب، وجميع الجثث بها آثار طلقات نارية، وعثر بجوار الجثث على طبنجة.