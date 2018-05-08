اليوم.. ندوة «إعلام الطفل.. واقعة وسبل النهوض به» بالأعلى للثقافة

يُنظم المجلس الأعلى للثقافة٬ ندوة تحت عنوان "إعلام الطفل.. واقعة وسبل النهوض به"، التي تنظمها لجنة ثقافة الطفل، ومقررها نجلاء علام، ولجنة الإعلام ومقررها الدكتورة حنان يوسف، وذلك فى تمام الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم الثلاثاء، فى مقر المجلس بساحة دار الأوبرا.



ويشارك فى الندوة أسمت فرحات المشرف العام على مسلسل "عصام و المصباح"، والدكتور أشرف قادوس، مدير مركز بحوث وتوثيق أدب الطفل، وإيمان بهي الدين، مدير إدارة إعلام الطفولة بالمجلس العربى للطفولة والتنمية، والكاتبة الصحفية أنس الوجود ضوان، عضو لجنة الأعلام، والدكتورة عزة فتحي، المشرف على مجلة "النور" الصادرة عن الأزهر والمترجمة للغات الأجنبية، والدكتورة منى الحديدي، أستاذ الإعلام وعضو لجنة الإعلام، ونجلاء علام، مقررة لجنة الإعلام ورئيس تحرير مجلة "قطر الندى".

