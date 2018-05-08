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الثقافة
الثلاثاء 08/مايو/2018 - 12:49 ص

رواية «أحلام مريم طير».. جديد الكاتب مهانى علوى

رواية «أحلام مريم
نضال ممدوح
dostor.org/2161076

صدرت مؤخرا عن الدر العربية للعلوم ناشرون٬ رواية "أحلام مريم طير"، من تأليف الكاتب مهاني علوي.

وتدور الرواية خلال أحداث ثورة الخبز في الدار البيضاء عام 1981، حيث ولدت طفلة لأم تمَّتْ مراقبتها واحتجازها، وُلدت برائحة أزهار البرتقال وجسم مليء بالألم.

ويسمونها مريم طير، وهي طفلة فريدة من نوعها، ويُتنبأ لها أن تحمل معها ثلاث هدايا مثالية – ولعنة واحدة لا هوادة فيها.يستحضر مهاني علوي في «أحلام مريم طير»، عالماً يزخر بالسحر والأسرار القديمة، ويبني وينتج قصصاً عريقة ومنسية لملحمة عائلية ممتدة عبر الأجيال.

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