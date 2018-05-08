الليلة.. ديوان «همس المرآة أسرار الجسد» على طاولة ابن رشد

تنظم دار ابن رشد للنشر والتوزيع٬ لقاء لمناقشة ديوان «همس المرآة أسرار الجسد» للشاعر الدنماركي من أصل عراقي سليم العبدلي، والديوان هو الثالث في تجربته الشعرية باللغة العربية صادر عن الدار ربيع 2018.



ويناقش الديوان الشاعر والناقد أسامة جاد، والشاعر والكاتب محمد الحمامصي، ويدير المناقشة الشاعر أحمد الجعفري، وذلك في تمام السادسة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء .



يشار إلى أن العبدلي، ولد في بغداد وعاش فيها سنين عمره الأولى (21 عاما) وترك الوطن معارضا لنظامه ورافضا لثقافته٬ انتهى به الأمر في الدنمارك حيث أكمل دراسته الجامعية ثم دراسته العليا، له 20 عنوانا في المكتبة الدنماركية تضم بينها أعماله الذاتية وترجمات لأعمال شعرية وقصصية وروائية وقصص للأطفال، وأول من ترجم الشاعر الكبير أدونيس إلى الدنماركية٬ صدرت له في القاهرة مجموعتين شعرية: «الأمكنة مقابر الوقت٬ من رائحة الفراق».