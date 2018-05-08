14 مايو.. «فى قبوى» على طاولة نادى الكتاب بالجزويت

ينظم نادي الكتاب التابع لمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية٬ لقاء لمناقشة رائعة الكاتب الروسي الكبير فيودور دوستويفسكي «في قبوي»، وذلك في تمام السادسة والنصف من مساء الإثنين٬ الموافق 14 مايو الجاري.



ويقدم «في قبوي» الباحث محمد أبو زيد، مع مقدمة قصيرة حول القصة الروسية وأدب دوستويفسكي، يعقب ذلك مناقشات ومداخلات القراء والحضور.



يشار إلى أن «في قبوي» أو «الإنسان الصرصار» من أبرز أعمال دوستويفسكي، أثرت على عدد من كبار الكتاب أمثال كامو ونيتشه وكافكا، اعتُبرت أولى الأعمال المؤسسة للمذهب الوجودي، وهي سجل يوميات عن إنسان منعزل بغيض ومكروه، وبِلا حتى اسم! كان يعمل موظفا مدنيا ثم تقاعد، ويصب جام غضبه وحقده ومخاوفه على الطبيعة البشرية، انطلاقا من مسكنه المظلم في إحدى سراديب سانت بطرسبرج، تمثل الرواية إعلانا صريحا لحالة الاغتراب التي يعيشها الإنسان.