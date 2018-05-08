الرافدين تطرح النسخة العربية لرواية «ستونر»

صدرت حديثا عن دار الرافدين للنشر والتوزيع٬ الترجمة العربية لرواية "ستونر" للكاتب الأمريكي جون ويليامز٬ نقلتها للعربية ترجمة إيمان حرزالله.



يذكر أن الرواية كانت قد صدرت للمرة الأولي عام ١٩٦٥، تتحدث فيها عن سيرة حياة وموت أستاذ مساعد للغة الانجليزية غير محبوب إطلاقا في إحدى جامعات أميركا، والدليل الوحيد على وجود هذا الرجل هو مخطوطة من القرون الوسطى تبرع بها زملاؤه إلى المكتبة بإسمه.



والرواية تجمع بكثير من الأحداث التي حصلت في حرم الجامعة آنذاك، مروراً ببعض تفاصيل القلق النفسي التي عانى منها الأستاذ حتى الاستسلام لمسارات الحياة.