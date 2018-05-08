مدير جامعة كولومبيا «صفوان المصرى» بضيافة المعهد الهولندى

ينظم المعهد الهولندي الفلمنكي بالقاهرة٬ في تمام السادسة من مساء، اليوم الثلاثاء٬ ندوة حول كتاب «Tunisia: An Arab Anomaly» أو «تونس: البلد العربي المختلف»، للدكتور صفوان المصري٬ نائب رئيس جامعة كولومبيا التنفيذي للتنمية العالمية، ومدير مركز جامعة كولومبيا الشرق أوسطي للأبحاث٬ وذلك



يناقش الكتاب الأسباب والجذور التي جعلت من هذا البلد العربي الإفريقي الصغير تجربة مختلفة، مستعيدا العوامل التاريخية التي أثرت في بنية المجتمع التونسي منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى اليوم، والتي أسست لهذا التحول الكبير.