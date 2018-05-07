بالصور.. حفل توزيع جوائز «الميما»

انتهى حفل توزيع جوائز «الميما» لجوائز أفضل الكوادر الموسيقية في المنطقة العربية، بالتكريمات وتسليم الجوائز بعد حفل ضخم الذي بدأ، مساء اليوم الاثنين.



وكان من بين المكرمين الملحن عمرو مصطفى، وكارمن سليمان كأفضل مطربة شابة، ومحمد الشرنوبي كأفضل مطرب صاعد، وعصام كاريكا، ومصطفى حجاج كأفضل مطرب شاب، والمطربة رنا سماحة كأفضل مطربة صاعدة، وحصل أوكا وأورتيجا على جائزة أفضل مطربين شعبيين، وحصلت شيرين يحيى على أفضل مطربة شعبية، وكرم المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور عن تنظيمه لسلسلة حفلات خلال الموسم وكذلك هاني محروس.



وجائزة الميما تم تنظيمها تحت إشراف مؤسسة ديرجيست، ويتم إهدائها كل عام لأفضل الكوادر فى الموسيقى وعالم الغناء على مستوى الوطن العربى، ويترأس لجنة التحكيم هذا العام الموسيقار هانى مهنا، والشاعر نادر عبدالله، والملحن سامى الحفناوى.