حكايات الشيخ رفعت مع الموسيقى.. مقامات «قيثارة السماء» التى جذبت أسماع مشاهير الفن

الإثنين 07/مايو/2018 - 11:54 م

حسام الضمراني

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عرفه البعض بسيد قراء هذا الزمن، تلا القرآن الكريم بمقامات موسيقية كواحد من الموسيقيين بفطرته وطبيعته دون أن يحتاج لاوركسترا، وهي المقامات التي دفعت مشاهير الفن للانجذاب إلى صوته وحضور ليالي إحيائه للقرآن الكريم، إنه الشيخ محمد محمود رفعت، الذي تجتمع ذكرى ميلاده ورحيله أيضا، حيث ولد يوم 9 مايو عام 1882 وتوفى في نفس اليوم من عام 1950.



استمع إليه عدد من المشاهير منهم الفنانة الراحلة ليلى مراد التي كانت تصطحب والدها معها في ليالي إحيائه للقرآن الكريم، قبل إشهار إسلامها، وكذلك الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب.



أما الفنان نجيب الريحاني كان يرفض تقديم أي عرض مسرحي له، لو علم بتزامنه مع إحياء الشيخ ليلة بتلاوة كتاب الله، وكان دائم البكاء خلال سماعه القرآن بصوته، وهو ما كشفت عنه مؤخرًا «هناء» حفيدة الراحل الشيخ محمد رفعت، خلال لقاء إعلامي.

عشق الشيخ رفعت الموسيقى وأصر على دراستها ليهذب إحساسه وأدى بعض القصائد في محطات الإذاعة الأهلية مثل «أراك عصى الدمع وحقك أنت المنى»، كما أنه كان يعزف على العود، ويستمع إلى بيتهوفن وموزارت وفاجنر باستمتاع.



«قدّم إعجازًا بتلاوة القرآن بمقامات مختلفة مثل "البياتي"، وأن أهم ما كان يميزه هو مخارج ومداخل الألفاظ من تلاوة القرآن الكريم».. بهذه الكلمات وصف حازم القصبجي المايسترو وقائد الفرقة القومية العربية للموسيقى بالأوبرا، طريقة تلاوة الشيخ الراحل محمد رفعت المتميزة للقرآن الكريم بمقامات موسيقية مختلفة، وأنه كان يستطيع أن ينتقل من مقام إلى أخر دون أن يشعرك بالاختلاف.