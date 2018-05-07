بعد تقرير «الدستور».. «صقر» يوافق على صيانة طريق زفتي

وافق اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، على صيانة طريق زفتي المحلة والذي نشرت «الدستور» عنه تقرير بعنوان "أهالي الغربية يناشدون محافظ الغربية بإنقاذهم من طريق الموت"، وطلب المحافظ من مراسل «الدستور» تقديم طلب رسمي بتزكيته والموافقة عليه فورًا، وأكد أنه قرأ تقرير الجريدة عن الطريق، مؤكدًا تفهمه للوضع والسعي في حله.



يُذكر أن «الدستور» عرضت أمر هذا الطريق على محافظ الغربية ومطالبته بالتجديد والصيانة، بناءً على طلب الأهالي، ووافق المحافظ على صيانة ٨ كليو متر من الطريق فورًا.



وكانت جلسة جمعت محافظ الغربية، ورئيس مدينة زفتي، اللوء محمد شوقي بدر، داخل نادي زفتي الرياضي بوجود رئيس النادي ونائبه، وبعض أعضاء المجلس وعددًا من أعضاء الجمعية العمومية في وجود أحد الإعلاميين من أبناء مدينة زفتي، ووعد المحافظ الجميع بحل جميع مشاكل التي تواجه سكان المدينة.